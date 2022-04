RODOVIA ENTRE ITABAIANINHA E TOBIAS BARRETO ESTÁ MAIS DE 60% EXECUTADA

“Foram muitos anos de sofrimento e estamos vivenciando a realização de um grande sonho. Todo mundo que precisa dela, agora tem mais facilidade na locomoção, está ficando uma maravilha, temos mais conforto e segurança”. Trafegando diariamente pelo trecho da Rodovia SE-290 entre os municípios de Itabaianinha e Tobias Barreto, o motorista de transporte público intermunicipal, Artur Antunes, não esconde a satisfação por conta do avanço nas obras de reestruturação da via, de grande importância na região.

Executada pelo Governo de Sergipe por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), a obra faz parte do Pró-Rodovias, que, por sua vez, integra o Avança Sergipe, programa criado para promover a aceleração econômica prejudicada pela pandemia da Covid-19, e já tem proporcionado melhorias significativas no progresso do Estado.

Obra

Com investimentos na ordem de R$14.270.143,32, a intervenção compreende a reestruturação do trecho da Rodovia SE-290 entre os municípios de Itabaianinha e Tobias Barreto, respectivamente nos Territórios Sul e Centro Sul Sergipanos, totalizando 27,20 Km, além da reestruturação do acesso 286, entre a rodovia e o Povoado Ilha, cuja extensão é de 2,40 km.

Os serviços contemplam a regularização e substituição do pavimento asfáltico do trecho da SE-290 na saída de Itabaianinha até o entroncamento com a SE-170 no município de Tobias Barreto, onde será feita toda a reciclagem, onde serão utilizadas 20.202.284 toneladas de concreto asfáltico usinado à quente (CAUQ) nas duas pistas de rolamento com 7,60 metros de largura, bem como a recuperação do acesso ao Povoado Ilha, que contará ainda com um passeio em piso de concreto moldado com 466 metros de extensão e 1,20 metros de largura em um dos lados da pista de rolamento.

Serviços

De acordo com o secretário estadual do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Ubirajara Barreto, os serviços se mantêm céleres. “Efetuamos a reciclagem em toda a extensão da via, fizemos a correção dos borrachudos devido às imperfeições do terreno, bem como aplicamos a primeira aplicação da camada asfáltica. Atualmente 51 profissionais atuam em diversas frentes de trabalho, dando continuidade aos serviços de drenagem, imprimação em alguns trechos, a execução do passeio no acesso ao Povoado Ilha, bem como na aplicação da segunda camada asfáltica na via, no sentido Tobias Barreto/Itabaianinha”, detalha.

Direto da redação