23ª Edição do IYF World Culture Camp será apresentada pelo segundo ano consecutivo na modalidade on-line

“Dessa vez será on-line” Esta é a proposta do IYF World Culture Camp on-line 2021, o evento é conhecido mundialmente pelo intercâmbio e diversidade cultural.

A International Youth Fellowship- IYF promoverá durante 4 dias, de 15 a 18 de julho, o IYF World Culture Camp. Este evento de intercâmbio cultural direcionado a jovens de 15 a 29 anos, terá uma programação diversificada e será transmitido on-line pelo Youtube e Facebook no horário das 09h00 às 22h00. A inscrição é gratuita.

A pandemia trouxe muitos impactos sobre a forma de vida da população mundial, sob diversos aspectos, impactos negativos, entretanto, sob alguns aspectos trouxe uma certa positividade, uma delas é a possibilidade de estar em muitos lugares do mundo através da internet.

Com a pandemia é possível “voar” do Brasil e em instantes “pousar” em uma ilha da Oceania e na hora seguinte ter uma reunião direto com os Estado Unidos; o custo? Gratuito.

“Dessa vez será on-line.” Esta é a proposta do 23º IYF World Culture Camp on-line 2021. O IYF world Culture Camp. O evento será transmitido simultaneamente em 85 países e traduzido em 7 idiomas: inglês, francês, espanhol, português, alemão e chinês.

Folder de divulgação IYF world culture camp 2021

A programação é diversificada e traz atrações como academias temáticas, palestras de desenvolvimento emocional, quiz, show de talentos, competição de K-pop e ainda uma competição de educação emocional.

O que é a IYF?

A International Youth Fellowship- IYF, conhecida no Brasil como Comunhão Internacional de Jovens, é uma organização cristã, não governamental que surgiu com um jovem chamado Andy, este jovem vivia uma vida escura e sem esperança e caiu no vício das drogas na cidade de Los Angeles, Estados Unidos. A pedido de sua mãe foi levado à Coreia do Sul para se encontrar com o pastor Ock Soo Park, e convivendo com o pastor foi transformado através das palestras de educação emocional.

Atualmente a IYF possui filiais em 99 países e lidera atividades juvenis em cooperação com Governos e Líderes em todo o mundo. Como parte dessas atividades, desde o ano de 2001, 50 países realizaram, presencialmente, o Acampamento Mundial da IYF este ano, devido a pandemia, será realizada on-line a segunda edição do IYF World Camp.

Para participar basta fazer a sua inscrição clicando Aqui.

Saiba mais: www.iyf.org.br

YouTube: IYF Brasil