Unit realiza ações alusivas ao Outubro Rosa no 17 de março

Entre os dias 4 e 8 de outubro, professores e alunos de Enfermagem e Farmácia da Universidade Tiradentes (Unit) realizarão atividades alusivas ao Outubro Rosa na Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Roberto Paixão, no bairro 17 de março. As mulheres assistidas pela unidade receberão orientações sobre a prevenção do câncer de mama, além de realizar exames.

Segundo a supervisora da UBS, Bruna Brito, essas atividades visam a conscientização da comunidade do bairro. “Serão desenvolvidas atividades voltadas às mulheres para incentivar o autoexame das mamas, além da realização de exames de lâmina, testes rápidos e encaminhamento para mamografia. Esse tipo de ação é importante aqui no bairro, pois fomenta esses cuidados, para que a população se conscientize em relação ao Outubro Rosa”, explicou.

O aluno do 4º período do curso de Farmácia, Jheyson Rocha, alertou para a importância de falar sobre o tema. “Percebemos que algumas mulheres acima de 40 anos, que é a idade em que se deve fazer o exame das mamas anualmente, e gestantes acima de 30 anos, não tinham esse conhecimento. Passamos para elas como se autoexaminar em casa e orientamos que, caso percebam alguma anormalidade, procurem um médico”, enfatizou.

Outubro Rosa

O Outubro Rosa é o mês dedicado à conscientização e prevenção ao câncer de mama. Durante esse período, acontecem no mundo inteiro ações para incentivar as mulheres a procurarem acompanhamento médico e ter o autocuidado.

Programação

06/10

7h e 13h – Acolhimento das usuárias com entrega de laços cor-de-rosa

7h30 – Ação educativa sobre mitos e verdades, com dinâmica de uso de balões (durante todo o horário de funcionamento da UBS)

9h e 14h – Oferta de TR para IgM/IgC para covid-19

13h30 – Orientações sobre a importância do autocuidado das mamas

07/10

7h e 13h – Acolhimento das usuárias com entrega de laços cor-de-rosa

8h00 – Orientações sobre a importância do autocuidado das mamas

9h – Sons do SUS

10h e 14h- Oferta de TR para IgM/IgC para covid-19

13h30 – Orientações sobre a importância do autocuidado das mamas

08/10

7h e 13h – Acolhimento das usuárias com entrega de laços cor-de-rosa

8h – Fórum Perinatal

9h – Oficina sobre Fabricação Artesanal de Sabão

10h e 14h- Oferta de TR para IgM/IgC para covid-19

13h30 – Orientações sobre a importância do autocuidado das mamas

Assessoria de Imprensa | Unit