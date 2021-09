IFS ABRE SELEÇÃO PARA CURSOS TÉCNICOS COM VAGAS PARA TOBIAS BARRETO

O Instituto Federal de Sergipe (IFS) abre inscrições para o preenchimento de 199 vagas remanescentes para cursos técnicos subsequentes nos campi: São Cristóvão, Estância, Propriá, Tobias Barreto, Socorro e Itabaiana.

As inscrições são gratuitas e já estão abertas, podendo ser realizadas até 27 de setembro, através do preenchimento eletrônico do formulário de inscrição. A modalidade subsequente é destinada para quem já terminou o ensino médio e deseja fazer um curso técnico.

Além do preenchimento do formulário, o candidato deverá escolher o campus, curso e reserva de vagas e, após, deverá inserir as notas finais do 1º e 2º anos do ensino médio das disciplinas de Português e Matemática, anexando no formato de PDF o Histórico Escolar de Conclusão do Ensino Médio, ou declaração emitida pela Instituição de ensino com essas médias, ou ainda boletim com assinatura da instituição, contendo essas notas.

As ofertas de vagas são para os cursos técnicos de Agropecuária, Agroindústria (São Cristóvão); Manutenção e Suporte em Informática (São Cristóvão; Propriá, Socorro); Edificações (Estância); Agronegócio (Itabaiana); Comércio e Informática (Tobias Barreto). O ingresso para os aprovados nesta seleção será para o 2º semestre de aulas do IFS.

O IFS disponibilizará 50% das vagas para ampla concorrência, das quais 5% para pessoas com deficiência (PcD); 25% para estudantes negros (as) (pretos/pardos) e indígenas provenientes de escola pública, com vagas específicas para rendas maiores ou menores que 1,5 salário-mínimo e para pessoa com deficiência); e 25% para estudantes provenientes de escolas públicas (independentemente da etnia), com vagas específicas para rendas maiores ou menores que 1,5 salário-mínimo e para pessoa com deficiência.

Serão de responsabilidade do candidato o acompanhamento dos resultados classificatórios e demais etapas do processo seletivo, como também as informações prestadas nos formulários ou em declarações. Todas as etapas do edital serão publicadas no portal de ingresso, cabendo ao interessado o acompanhamento de cada fase:ifs.edu.br/seletivo .

O início das aulas será divulgado no calendário acadêmico disponibilizado pela Pró-reitoria de Ensino (Proen) do IFS no endereço eletrônico: calendario.ifs.edu.br .

ACESSE O EDITAL CLICANDO AQUI!

Fonte: IFS/SE