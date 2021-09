Procurador-Geral de Justiça: Promotor Dr. Paulo José removeu-se por critério de merecimento

CHEFE DO MINISTÉRIO PÚBLICO , O PROCURADOR GERAL, DR MANOEL CABRAL MACHADO NETO, PUBLICA NOTA EM TOTAL E IRRESTRITO APOIO AO PROMOTOR DE JUSTIÇA DR PAULO JOSÉ E ESCLARECE QUE O MESMO GANHOU POR MERECIMENTO DISPUTADA PROMOTORIA DE JUSTIÇA.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE, através de seu Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições locais, vem a público, diante de notícias inverídicas e maliciosas propaladas na imprensa local, acerca das circunstâncias da recente remoção da 2ª Promotoria de Justiça de Tobias Barreto, esclarecer que o Promotor de Justiça Doutor Paulo José Francisco Alves Filho removeu-se, a pedido, para a Promotoria de Justiça de Canindé do São Francisco, pelo critério de merecimento, no último dia 26/08/2021, por decisão unânime do Conselho Superior do Ministério Público.

O Promotor de Justiça Paulo José Francisco Alves Filho, ao longo de sua trajetória no Parquet Sergipano, em mais de 18 (dezoito) anos, tem se destacado no cumprimento da missão constitucional confiada ao Ministério Público, com denodo, proatividade e estrita observância da legislação vigente.

A confiança hipotecada pela Instituição no trabalho do nominado Promotor de Justiça e o reconhecimento de seus méritos profissionais se revelam em sucessivas designações para ocupar relevantes cargos na Administração do Ministério Público, a exemplo de Secretário-Geral, Assessor da Coordenadoria-Geral e Assessor do Procurador-Geral de Justiça, no âmbito da Coordenadoria Recursal e, atualmente, na Coordenadoria de Defesa das Prerrogativas dos Membros do Ministério Público de Sergipe (CODEPE). Exerceu, ainda, a função de Membro Colaborador da Corregedoria Nacional, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

Assim sendo, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta seu irrestrito apoio ao Promotor de Justiça Doutor Paulo José Francisco Alves Filho, que, em uma atuação zelosa e técnica, tem promovido todas as ações necessárias à defesa da ordem jurídica e do regime democrático, inclusive na seara eleitoral.

Aracaju, em 15 de setembro de 2021.

MANOEL CABRAL MACHADO NETO

Procurador-Geral de Justiça