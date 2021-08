Carlos Ayres Britto, ex-ministro do STF, palestra em Aula Magna da Unit

O sergipano de Propriá manifestou sua alegria em participar da abertura do 2º semestre da Unit e abordou a temática sobre STF e democracia contemporânea

O professor, doutor e ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Carlos Ayres Britto, ministrou a Aula Magna do curso de Direito da Universidade Tiradentes na noite da última segunda-feira (09), através do canal do Youtube da Unit. O evento marcou a abertura das atividades para o semestre 2021/2. Com o tema “O Supremo Tribunal Federal e a Democracia na Contemporaneidade”, o sergipano de Propriá, ao longo da palestra, abordou a temática sob a perspectiva democrática e atual.

“Falo da minha extrema alegria e honra suprema de abrir o semestre de Direito da Universidade Tiradentes, nos seus diversos campi. Manifesto, também, o meu pesar e tristeza por essa época de pandemia que já vitimou, o modo letal mesmo, mais de 560 mil pessoas somente aqui no nosso país. Eu combino, portanto, a alegria de estar aqui, falando para a minha terra Sergipe, mais de perto para a minha terra natal, Propriá, permeadas, honra e alegria, desse sentimento profundo de pesar pela época tão triste da humanidade. Vou falar do Supremo Tribunal Federal de uma perspectiva democrática e temporalmente atual”, expressou o Dr. Carlos Ayres Britto.

Na mensagem de abertura da Aula Magna, o reitor da Universidade Tiradentes, Jouberto Uchôa, expôs sua gratidão pela participação do ex-ministro do STF, saudou os alunos e exaltou a comemoração dos 40 anos do curso de Direito da Unit.

“A ocasião se torna ainda mais memorável por conta dos 40 anos deste curso de Direito. Ao longo de todos esses anos, desenvolvemos um trabalho de excelência, formando juristas de grande relevância no país e para o nosso estado. Nos sentimos muito honrados por termos sido escolhidos por cada um de vocês para realizar seus projetos de vida. Agradeço a honrosa participação do professor, doutor e ex-ministro do STF, Carlos Ayres Britto, que abrilhantará nossa Aula Magna. Tal personalidade contribui imensamente para o progresso do nosso estado e país. É um grande orgulho dos que fazem a Universidade Tiradentes tê-lo entre nós”, frisou.

A trajetória dos 40 anos do curso de Direito da Unit também foi destacada pelo coordenador de área do curso, Dr. Mário Fortes. “A Universidade Tiradentes completou 40 anos do curso de Direito e vem sempre inovando e conquistando um espaço que dignifica o Estado de Sergipe no cenário nacional. Iniciar um semestre, ainda desafiador, como esse, não poderia ser feito de uma forma tão significativa como trazer para a aula inaugural uma grande personalidade jurídica. É uma honra termos a oportunidade de bebermos do saber do Dr. Carlos Ayres Britto. Obrigado a todos os envolvidos no projeto”, destacou.

Prêmio Carlos Ayres Britto

Para finalizar o evento, a aluna Ana Maria Menezes, do Campus Propriá, recebeu o 2º Prêmio Carlos Ayres Britto. O prêmio foi criado pela coordenação do curso de Direito da Unit Propriá, com o intuito de homenagear alunos que se destacam nas atividades acadêmicas. Devido à trajetória admirável do ex-ministro do STF, levando em consideração, também, a sua naturalidade em Propriá, o prêmio foi denominado Carlos Ayres Britto. Na primeira edição, o contemplado foi o aluno Thyerri José Cruz Silva.

Sob a orientação do professor Juan Francisco Espinoza Molina, a aluna desenvolve uma pesquisa acerca da mineração em terras indígenas nos países Brasil, Bolívia e Equador. “Questões sociais sempre foram temas que me interessaram. O prêmio estimula os alunos a participarem mais das pesquisas. É algo realmente recompensador. Obrigada a todos”, declarou a aluna.

A coordenadora operacional do Campus Propriá, professora Samyle Oliveira recepcionou os alunos e exaltou a participação do ex-ministro do STF. “É com muita alegria e felicidade que desejo boas vindas e um semestre repleto de ações positivas. Que possamos, juntos, vencer e administrar os desafios. Embora sejam difíceis, não são intransponíveis. Agradeço a honrosa presença do professor, doutor e ex-ministro do STF, também poeta sergipano, Carlos Ayres Britto”, revelou a professora Samyle Oliveira.

A Aula Magna intitulada “O Supremo Tribunal Federal e a Democracia na Contemporaneidade” está disponível no canal do Youtube da Universidade Tiradentes e pode ser acessada através do link.

Assessoria de Imprensa | Unit