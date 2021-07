Comunicamos com pesar o falecimento do ex-prefeito Antonio Souza Ramos

NOTA DE FALECIMENTO

Comunicamos com pesar o falecimento do tio do Jornalista Bruno Vasconcelos o ex-prefeito Antonio Souza Ramos.

O corpo está sendo velado: Hoje: na Osaf de Aracaju.

Amanhã: na PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO a partir das 8h00.

O sepultamento será às 11h00 no cemitério local.

LUTO OFICIAL

É com profundo pesar que a Prefeitura Municipal de Tobias Barreto, através do prefeito Dílson de Agripino e o vice-prefeito César Prado, informa o falecimento do ex-prefeito Antônio Ramos.

A cidade perde uma figura política emblemática. O prédio onde se encontra a atual prefeitura foi uma das suas obras. Antônio Ramos era uma referência na vida pública tobiense.

Por este motivo, fica decretado, neste momento, luto oficial de 07 dias. O velório acontecerá amanhã segunda-feira (19) a partir das 08h. Toda solidariedade deve ser prestada aos familiares e amigos.

