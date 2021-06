PM prende traficante durante Operação Narco em Tobias Barreto.

Nesta segunda-feira, 07, a Polícia Militar do Estado de Sergipe deu início a uma série de ações nos municípios sergipano denominadas de Operação Narco, com intuito de intensificar o combate ao tráfico de drogas ilícitas.

Em Tobias Barreto, distante 120 quilômetros de Aracaju, policiais militares do 11° Batalhão foram os representantes desta operação e, como resultado inicial, efetuou a prisão de um suspeitos por tráfico de drogas. A prisão ocorreu após informações de populares apontarem a existência da venda ilegal de drogas em um bar no conjunto habitacional Maria do Carmo. Ao chegarem ao local, os PMs avistaram o suspeito em tentativa de fuga, porém, ainda sim conseguiram frustrar a escapada dele e flagrou o mesmo com cocaína, celulares e dinheiro provenientes da ação criminosa em destaque.

A continuidade das ações da Operação Narco está programada para mais dias na cidade de Tobias Barreto e demais municípios do estado.

Fonte: Comunicação Social do 11° Batalhão da PMSE.