O município de Tobias Barreto passa a contar com mais testes de covid-19 no enfrentamento à pandemia. O vice-prefeito César Prado e a secretária de Saúde, Maria Angélica Trindade, receberam o material, liberado por meio de esforços do deputado federal Gustinho Ribeiro.

Os cinco mil testes foram retirados hoje no município de Lagarto.