Com o seu celular, você consegue ajudar no combate ao mosquito Aedes Aegypti! Já conhece o contato oficial do Núcleo de Combate às Endemias de Tobias Barreto?

Por meio dele, é possível enviar dúvidas, denúncias, reclamações, sugestões e elogios. Você é parte fundamental na luta contra doenças como dengue, zika e chikungunya!

Mande uma mensagem pelo WhatsApp para (79) 98843-2957. As demandas são analisadas pela equipe de segunda a sexta-feira, das 8h às 17.

