Defesa Civil emite alerta de chuvas para as próximas 24h em Tobias Barreto

As chuvas podem ocasionar risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas, por isso equipes da Defesa Civil estão monitorando os possíveis pontos de alagamentos da cidade. Mais de 50 mil números cadastrados receberam o alerta , via SMS.

Para realizar cadastro no serviço de Alerta por SMS 40199, e receber informações oficiais do órgão, é preciso enviar um SMS para o número 40199 e inserir no campo da mensagem o CEP do local sobre o qual deseja receber as informações. O serviço é gratuito.