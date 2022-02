11° BPM deu apoio através da equipe Quiriquiri 01 na realização da 8ª corrida de São Sebastião em Poço Verde

Neste domingo, 6 de fevereiro de 2022, a Polícia Militar do Estado de Sergipe, através da 2ª Companhia do 11° Batalhão (11° BPM), esteve presente na 8ª Corrida de São Sebastião, tradicional corrida de rua do município de Poço Verde, tanto prestando apoio ostensivo na segurança dos competidores desse evento, quanto com a representação nessa competição, que teve o próprio Comandante do 11° BPM, Tenente Coronel Raimundo Junior, competindo nessa prova cujo percurso foi de 13 km aproximadamente.

Comandante do 11° BPM, 2° lugar na categoria de 40 a 49 anos

Ao final do evento, houve reconhecimento e elogios por parte dos expectadores e dos competidores quanto ao trabalho desenvolvido pela PM neste importante evento esportivo da região. Além disso, o Oficial que comanda a OPM subiu ao pódio, chegando em 2° lugar na categoria de 40 a 49 anos completando o percurso em 1h02min.

Fonte: Comunicação Social do 11° Batalhão da PMSE.