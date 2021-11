11° Batalhão vence torneio de futebol da PM entre batalhões do interior do estado.

O tornei de integração aconteceu na manhã deste sábado (06), envolvendo unidades policiais militares da PMSE e foi organizado e sediado pelo 6° Batalhão, em Estância.

A final entre o 11° BPM e o Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv) foi o grande destaque do torneio, onde a unidade comandada pelo Tenente Coronel Alexsandro Ribeiro venceu os PMs do trânsito estadual pelo placar de 3 a zero, levantando o troféu de campeão. Além disso, o soldado Sobrinho e o cabo J. Oliveira, ambos do Batalhão tobiense, conquistaram os troféus de goleiro menos vazado e artilheiro da competição, respectivamente.

Fonte: Comunicação Social do 11° Batalhão da PMSE.