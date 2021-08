11° Batalhão destaca a marca de um ano sem registro de homicídios em Poço Verde.

A marca foi alcançada nesse sábado, 31 de julho, e representa um momento histórica no município, o qual ficou marcado por um passado recente e sequencial de crimes de homicídios, muitos decorrentes da pistolagem.

A última ocorrência do crime de homicídio (matar alguém) foi exatamente em 31 de julho de 2020, quando Raimundo Marcell, com então 39 anos, foi alvejado por tiros de arma de fogo, após violenta discussão.

Outro dado importante, é que o crime que vitimou Raimundo Marcell, foi o único homicídio do ano de 2020, o que faz Poço Verde acumular, até o momento, um ano e nove meses com apenas esse assassinato, pois o anterior ocorreu em 01 de outubro de 2019.

Esses dados representam o forte e efetivo trabalho preventivo, repressivo e investigativo das forças policiais (PM e Polícia Civil) presentes no município de Poço Verde. Sendo que a 2ª Companhia do 11° BPM, que tem base fixa na cidade, ainda recebe reforço da Força Tática no policiamento ostensivo.

Fonte: Comunicação Social do 11° Batalhão da PMSE.