11° Batalhão da PMSE realizou confraternização de fim de ano.

O evento, realizado neste sábado com policiais militares do 11° BPM, representado por três companhias, dois destacamentos e pela Força Tática, que servem nos municípios de Tobias Barreto, Poço Verde, Itabaianinha, Tomar do Geru e Cristinápoles, serviu para comemorar a união e esforços empenhados pelos bravos PMs ao longo desse ano e renovar aa energia para o aproximado ano de 2022.

A confraternização inicio-se pela manhã com um torneio interno, do qual teve a Força Tática como campeã, e em seguida uma tarde de lazer no Clube Social de Tobias Barreto, com almoço e música ao vivo.

Vale ressaltar que a maioria dos policiais militares do 11° Batalhão já passaram pela 3ª dose (reforço) da vacina contra o Covid, sendo que todos os participantes já tomaram as duas doses da mesma vacina e passam constantemente por testagens para detecção do Corona vírus.

Fonte: Comunicação Social do 11° Batalhão da PMSE.