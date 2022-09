100 anos do Rádio: a alegria de ser Radialista, Jornalista, Comunicador em todos os cantos

7 de Setembro de 1922. Essa foi a data da primeira vez em que houve uma transmissão radiofônica no país. O motivo era a divulgação do discurso do presidente da época, Epitácio Pessoa, que comemorava o Centenário da Independência do Brasil. A fala chegou a ser transmitida para receptores de alguns municípios, tais como Niterói, Petrópolis e São Paulo. Tudo isso por conta de uma antena, instalada no alto do Morro do Corcovado. É, dessa maneira, que a história do Rádio no país se inicia.

Conhecida como o primeiro veículo radiofônico do Brasil, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, chamada, somente, de Rádio Sociedade, foi fundada em 20 de abril de 1923. O objetivo, de um de seus idealizadores – o professor e cientista Edgar Roquette Pinto -, era de que a Rádio Sociedade fosse um veículo mais educativo e cultural. Sem nenhum tipo de incentivo governamental, a radiodifusora foi fundada com o apoio de cientistas e intelectuais do Rio de Janeiro. Hoje, a Rádio Sociedade é conhecida como Rádio MEC, vinculada ao Governo Federal. O veículo precursor do rádio no Brasil vai completar 99 anos, em setembro.

Quase dois anos depois da criação da Rádio Sociedade, diversas outras frequências começaram a surgir, por todo o Brasil, tais como a Rádio Roquette-Pinto, a Rádio Sociedade Educadora, a Rádio Clube do Brasil e a Rádio Bandeirantes, no Sudeste; a Rádio Sociedade da Bahia e a Rádio do Maranhão, no nordeste; e a Rádio Clube Paranaense e a Rádio Sociedade Gaúcha, no Sul, por exemplo.